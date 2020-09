Der Konjunktiv hat ja einen schlechten Ruf. Meistens berechtigt. Hätte, hätte, was wäre wenn – verfrachtet uns oft in ewige Gedankenspiralen einer nicht zu erreichenden Wirklichkeit. Trotzdem möchte ich den Konjunktiv an dieser Stelle verteidigen, denn er hat auch seine guten Seiten. Und an die denke ich, wenn ich an das anstehende Einheitsjubiläum denke. Mittlerweile zumindest.