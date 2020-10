Natürlich ist es nicht besonders klug, sich jetzt in größeren Gruppen zum Bier zu treffen – aber machen das wirklich nur die jungen Leuten? Es ist auch einfach nicht so leicht, die wichtigen Bezugspersonen nicht selbstverständlich in den eigenen vier Wänden zu haben.

Was die Studie auch zeigte: Junge Leute halten sich in ähnlichem Maß an alle Hygienemaßnahmen wie die älteren. Sie sind nicht unbedingt unvernünftiger. Und dass diese berüchtigten Partys im Freien ein Treiber des Infektionsgeschehens sind, scheint kaum belegt zu sein.

Wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Jüngeren und Älteren bewertet werden, konnte man an der Debatte um das Beherbergungsverbot sehen. Das sei nicht umsetzbar, nicht verhältnismäßig, fern ab von der Realität. Stimmt alles. Das Ding ist: Man könnte so auch gegen die Sperrstunden in den Großstädten argumentieren. Aber das eine Mal geht‘s um Erholung von Familien in den Herbstferien, das andere Mal, angeblich nur um den Freizeitspaß der jungen Leute. Die haben eben kaum mächtige Interessen-Vertreter, die in Ministerien an die Tür klopfen und seitenweise Positionspapiere einreichen. Und wer in der Politik entscheidet oder in den Medien schreibt, ist eben in der Regeln diesen jungen Leuten entwachsen.