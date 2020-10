Natürlich, über all das wurde auch berichtet. Der Osten fand in der bundesweiten Öffentlichkeit selbstverständlicher statt, als das sicherlich noch vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre – aber das Image, das bekamen eben die Anderen.

Und das Gefühl, dass der Osten immer wieder ein bisschen untergeht, kann man trotzdem noch bekommen: Als im September Markus Söder darüber nachdachte, wie man die Fußball-Stadien füllen kann, wurde das zur Schlagzeile – in Sachsen war es da schon lange Thema; in Magdeburg standen sie da sogar schon wieder im Stadion. Und das Beherbergungsverbot, über das zuletzt so scharf debattiert wurde? Gilt in Sachsen-Anhalt schon seit dem Sommer.

Große Medien sind Westdeutsch

Warum passiert das? Klar, das hat auch mit der Frage nach der Kanzler-Kandidatur bei der CDU zu tun. Aber auch mit einem alten Problem, das uns schon länger bekannt ist und hier nur im neuen Anzug auftritt: dass die deutsche Medienlandschaft noch immer sehr westdeutsch geprägt ist. Zur Erinnerung: Alle überregionalen Medien haben ihren Hauptsitz im Westen. Auch Journalistinnen sind in der Mehrzahl Westdeutsche. Und so passiert es, dass der Osten manchmal, vorsichtig formuliert, nicht gerade im Fokus steht.

Ja, da hat sich im Bewusstsein vieler in den vergangenen Jahren schon manches geändert. Aber offenbar noch nicht genug. Und das ist ein Problem. Warum? Weil Medien Öffentlichkeit herstellen und damit Wirklichkeit bestimmen. Sie sind die Kontrollinstanz in dieser Demokratie und bauen Druck auf die Politikerinnen auf, in die eine oder andere Richtung; und haben damit auch Einfluss darauf, wie zum Beispiel über die Corona-Maßnahmen entschieden wird.

Diese Maßnahmen beschränken unsere Freiheiten wie nie zuvor, deswegen ist es es auch wichtiger als je zuvor, dass bei den Debatten um diese alle Realitäten mitgedacht werden. Es hilft nicht weiter, wenn meist die immer gleichen Erzählungen und Gesichter in den Vordergrund gestellt werden.

Immer die gleichen Leute

Das konnte man zuletzt wieder sehen, als Markus Söder erklärte, dass "der Föderalismus zunehmend an seine Grenzen stößt". Zack, war er damit in Online-Aufmachern und auf Titel-Seiten. Jeder Satz von Söder wird zur bundesweiten Debatten gemacht. Der Mann müsste nur einmal heftig husten, schon hätte das Potential zur Schlagzeile. Wenn ständig von den gleichen Leuten die Rede ist, denken irgendwann alle, das muss wohl so sein. Muss es aber nicht.

Das alles liegt nicht unbedingt an einzelnen Journalisten. Das liegt an den gewachsenen Strukturen, Machtverhältnisse und Hierarchien, die bestimmte Perspektiven in den Mittelpunkt stellen. Nicht nur die westdeutsche, auch die männliche, heterosexuelle, weiße. Und ja, das nervt. Diskriminierende Strukturen sind zäh. Aber – auch das ist das Gute – sie sind nicht unveränderbar.

Als Markus Söder den Föderalismus an seine Grenzen sah, wurde er dafür auch scharf kritisiert. Zu Recht. Denn schließlich hat sich dieser in den vergangen Monaten ja bewährt, gerade in Ostdeutschland. Eine derjenigen, die den Föderalismus vehement verteidigt haben, war Manuela Schwesig. Auf einer Titelseite landete sie damit nicht.