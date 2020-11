Meine Oma sagt immer: Es muss.

Ich gehe trotzdem in Quarantäne, wenn auch beruhigt. Zwar ruft mich niemand vom Gesundheitsamt an, aber ich bin eben Kontaktperson ersten Grades. Eigenverantwortung ist wichtig, wenn die Behörden überlastet sind. Aber man muss festhalten: So leicht ist es dann auch nicht, sich selbst einzusperren, wenn das niemand von einem persönlich explizit verlangt. Eine Stimme in meinem Kopf fragt mich ständig, ob das alles nicht übertrieben ist. Ich mag die Stimme an sich. Sie hält mich davon ab mehr als eine Packung Klopapier zu kaufen. Aber diesmal höre ich nicht auf sie, denn – so steht es auch auf der Seite des Robert-Koch-Instituts – Kontaktpersonen sollen in häusliche Isolation, Test hin oder her.

Ich merke auch, wie privilegiert ich bin. Freundinnen wollen für mich einkaufen gehen. Meinen Job kann ich von Zuhause erledigen. Kinder habe ich nicht. Ich ordne mein Bücherregal neu, mein Zimmer um, koche fast jeden Abend und nicht immer Nudeln. Ich ignoriere Corona-Nachrichten konsequent und rede mir ein, dass ich meinen Urlaub einfach in den eigenen vier Wänden verlängert habe. So geht's. Meine Quarantäne ist schon nach einer Woche um, weil der Kontakt mit meiner Mitbewohnerin länger her ist. Die Zeit vergeht schnell und ich bin so froh, als sie vorbei ist.

Als ich wieder raus darf, befinden wir uns im Lockdown Light. Keine Theater, keine Bars, keine Omas. Privilegiert hin oder her, nichts daran ist leicht. Aber es wird schon. Meine Oma sagt immer: Es muss.

Denn ich habe in dieser Woche auch gemerkt, was sich in den vergangenen Wochen verändert hat. Hätte ich während der ersten Welle eine Woche allein Zuhause bleiben müssen, hätte ich das ziemlich sicher nicht so gut gestemmt. Ich wäre zu überfordert gewesen, um mein Bücherregal aufzuräumen, hätte eher mein Bett nicht verlassen, nur "Gilmore Girls" geschaut und wäre in jedem Moment außerhalb von Stars Hollow unglücklich gewesen.

Wir lernen schnell

Aber ich bin besser darin geworden in einer Pandemie zu leben. Ich mache jeden morgen mein Bett, schaue erst nach dem Frühstück auf Twitter und habe eine Meditations-App, um zu lernen mich voll und ganz auf die Frage zu konzentrieren, ob ich das "Tribute von Panem"-Buch ins Regal stelle oder doch lieber verstecken sollte. Um zu lernen, im Moment zu bleiben. Der Unsicherheit keinen Raum zu geben. Nicht für die Selbstoptimierung, sondern gegen die Angst.

Das klappt nicht immer, aber immer öfter. Denn Viren mögen ja gut darin sein sich den Umständen anzupassen und dazu zu lernen. Aber wir Menschen haben vollautomatische Kaffeeautomaten und kabellose Kopfhörer erfunden. Wir lernen schneller, du beknacktes Virus.