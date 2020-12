Wer bestimmt, ob man "groß" und "namhaft" ist?

Aber wir können das ändern. Indem wir solche Entdeckungen nicht dem Zufall überlassen – sondern offen und direkt nach den Gehältern der Anderen fragen. Vor allem nach denen der Männer. Das funktioniert. Ein persönliches Beispiel aus dem letzten Jahr: Ein Auftraggeber machte mir ein Angebot für einen Text, ich wollte mehr. Der Auftraggeber schrieb mir daraufhin, "Sehr geehrte Frau Schönian", das, was ich da verlangt hätte, würden nur "große, namhafte Autoren" bekommen. Aha. Klar. Habe dann nach einem Mann gesucht, der schon mal für den Auftraggeber gearbeitet hat und habe diesen Mann gefragt, was er damals verdiente. Raten Sie mal. Genau: Er hat damals das bekommen, was ich heute verlangt habe. Wann ein Autor genau "groß" und "namhaft" ist, weiß ich nicht. Aber besagter Kollege hat eineinhalb Bücher geschrieben, ich zwei.

Ich teile dem potenziellen Auftraggeber mit, dass ich bei meiner Forderung bleibe. Keine Antwort. Eine Woche lang. Dann schreibt er auf einmal: "Liebe Frau Schönian". Er könne nun doch meinen Einwand "in gewisser Weise" verstehen. Was ich verlangt habe, sei ja doch nicht so unüblich und er habe nochmal gerechnet. Er könne also doch ein bisschen aufstocken. Nach der Mail reichte die Feministin in mir dem kleinen Mädchen liebevoll 50 pinke Überraschungseier, die es allesamt auf den Boden schmetterte und auf denen sie dann gemeinsam herumtanzten.

Der Kampf zwischen der Feministin und dem Mädchen

Das war nicht nur Freude. Da war auch ganz viel Wut. Einmal wegen des Gedankens, wie viel Geld mir und anderen Frauen schon entgangen ist, weil wir zu früh nachgegeben haben. Aber auch, weil dieses Duell in meinem Kopf angestrengt ist. Das Mädchen wollte sehr oft nachgeben. Auch wenn die Feministin gewann – dieses Duell ist eine emotionale Mehrarbeit, die man gar nicht in Rechnung stellen kann. Solche Mehrarbeit fällt immer an, wenn man irgendwas einfordert, was noch nicht selbstverständlich ist. Offenbar zählt gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit weiterhin dazu.

Aber es sind eben nicht nur die Frauen. Bekanntlich verdienen zum Beispiel Ostdeutsche weniger als Westdeutsche. Was machen wir mit diesen beiden Erkenntnissen? Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir uns zusammenschließen. Wir warten nicht mehr darauf, dass der Zettel mit dem Gehalt zufällig im Kopierer landet. Sondern wir machen es selbst zum Thema. Dann wissen wir Bescheid, dann legen wir los – und handeln uns unser Vermögen zurück, jedes Jahr ein bisschen mehr. Klingt wie ein guter Vorsatz für 2021. Und doch noch ein bisschen wie Weihnachten.