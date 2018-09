Zum ersten Mal geht der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig an eine Netflix-Produktion: Der mexikanische Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón erhielt die Auszeichnung am Samstagabend für sein in schwarz-weiß gedrehtes Drama "Roma". Im Film geht es um die Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre, der Regisseur erklärte, das Werk sei eine Hommage an sein Kindermädchen. Der Titel "Roma" beschreibt ein Viertel von Mexiko-Stadt. Ursprünglich sollte der Film beim Filmfestival in Cannes Premiere feiern, nachdem dort aber Filme von Netflix im Wettbewerb verboten worden waren, zog der Streamingdienst den Film zurück.