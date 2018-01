Die Opern-Macher beziehen sich bei ihrer Aida-Konzeption unter anderem auf einen Gedanken des Fernseh- und Filmproduzenten Alexander Kluge, für den Oper ein "Kraftwerk der Gefühle" ist, deren Stoffe immer wieder an Gefühlen unserer Gegenwart "erprobt und in Szene gesetzt" werden sollten. Und an Emotionen, Hits und Dramatik mangelt es dieser Verdi-Oper nun weiß Gott nicht! Die Umsetzung auf der Bühne sehe ich jedoch zwiegespalten. Einerseits habe ich das Team um Opern-Intendant Florian Lutz seit September 2016 sehr schätzen gelernt habe: Da wird experimentierfreudig und neugierig an die Sachen herangegangen, lustvoll mit tradierten Aufführungsformen gebrochen, und neue werden erdacht. Das finde ich gut und wichtig, genau dafür ist diese Mannschaft nach Halle geholt worden!

Bei der Inszenierung wurde mit Videoeinblendungen gearbeitet. Bildrechte: Oper Halle / Falk Wenzel

Aber das, was ich gestern erlebt habe, war zwar der Versuch, einen Opern-Stoff mit Gegenwart und Vergangenheit zu vernetzen, es resultierte daraus aber für mich am Ende kein konzeptionell-stringentes, theatral-wirkungsvolles Ganzes.



Um das kurz zu beschreiben: Aida beginnt in Halle mit jenem Video, das den Flüchtlingsbus im sächsischen Clausnitz zeigt, samt feindlich-grölender Menge darum. Meiner linken Sitz-Nachbarin entfuhr daraufhin sofort ein "Oh Gott, nicht schon wieder!", aber - die Parallelen zur Oper scheinen klar: Fremdenhass ist etwas Überzeitliches, genauso wie rassistisches Denken oder der Kampf um Freiheit. Aida will frei sein, so wie auch ihre äthiopischen Landsleute - vermutlich deshalb werden bei ihrer ersten Arie Aufnahmen von Leipziger Montags-Demonstrationen gezeigt, später wie freudetrunkene Menschen die Berliner Mauer stürmten. Dass dabei auch mal in die Szene beziehungsweise Partitur eingegriffen wird, um Redeausschnitte von Carolin Emcke, Emanuel Macron oder Heiner Müller einfügen zu können, steht für mich im Sinne der Aussage nicht in Frage.