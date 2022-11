Uhlig engagiert sich den Angaben zufolge seit Jahrzehnten haupt- und ehrenamtlich in der Stadt Chemnitz, unter anderem als Vorstandsvorsitzende der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft, aber auch bei der erfolgreichen Bewerbung der Stadt als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Der Plauener Musiker Fraas habe sich nach der Wiedervereinigung frühzeitig für den Erhalt des Vogtlandorchesters eingesetzt. Unter seiner Leitung habe 1992 die Fusion des Staatlichen Vogtlandorchesters Reichenbach und des Staatlichen Sinfonieorchesters Greiz zur Vogtlandphilharmonie Greiz Reichenbach stattgefunden. Auch engagiere er sich besonders für Förderung junger Künstlerinnen und Künstler.

Verliehen werden die Orden am Freitag in der Dresdner Staatskanzlei von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bereits Anfang Juli hatten zwölf Frauen und Männer, die mit Sachsen eng verbunden sind, die Ehrung von Kretschmer erhalten.