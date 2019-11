Etwa 150 Kinder und Jugendliche, die ein Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben, begleiten Gärtner und ihre Kollegen zurzeit. Im Schnitt für ungefähr drei Jahre, denn "drei Jahre ist so die Zeit, die man braucht, nach so einem schweren Verlust. Dass man erst mal Boden unter den Füßen hat. Da ist noch nicht alles gut – aber da hat man erst mal Boden unter den Füßen", so Gärtner.



Es geht darum, einen Ort zu haben, an dem es erlaubt ist, zu trauern, an dem die Kinder sich mitteilen können mit dem, was in ihnen ist. Und an dem sie aufgehoben sind, weil es den anderen auch so geht.