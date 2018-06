Michel Houellebecqs Skandal-Roman "Unterwerfung": Ein seltener Film

Hauptinhalt

Vor drei Jahren erschien in Frankreich Michel Houellebecqs Roman "Unterwerfung". Satirisch überhöht beschrieb der Autor, was passieren könnte, wenn der radikale Islam Politik und Leben in Frankreich bestimmt. Und wie die Hauptfigur Francois darauf reagiert. In der ARD läuft nun eine Verfilmung des Romans mit Edgar Selge in der Hauptrolle. Michael Meyer hat sie gesehen.