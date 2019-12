Die Verträge von Matthias Brenner und Christoph Werner als Intendanten des neuen theaters/Thalia Theaters und Puppentheaters in Halle sind bis 31. Juli 2026 verlängert worden. Das teilten die Bühnen Halle am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Brenner: "Froh, dass alles in trockenen Tüchern ist"

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, hat der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) der Verlängerung der beiden Intendantenverträge bereits Mitte November genehmigt.

Matthias Brenner Bildrechte: dpa Der Intendant des neuen theaters und des Jugendtheaters "Thalia", Matthias Brenner, sagte, er sei sehr froh, dass der Vertrag nun in trockenen Tüchern sei. " In den nächsten Jahren werden wir weiter an der Entwicklung des Angebots, im Sinne der gesellschaftlichen Anforderungen, der Bedürfnisse unserer Zuschauer und auch unserer Schauspieler*nnen arbeiten!", so Brenner.

Laut Pressemitteilung wolle er in Zukunft vermehrt ein multilinguales Angebot machen, auch in Hinblick auf ein internationales Publikum. Denn schließlich liege "Halle mitten in Europa". Matthias Brenner ist seit 2011 Intendant des neuen theaters.

Werner: "Fokus stärker auf Halle legen"

Auch der Intendant des Puppentheaters Halle, Christoph Werner, zeigte sich erfreut. Er dankte dem Aufsichtsrat für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Wir werden, nach den Jahren der internationalen Koproduktionen, den Fokus unserer Arbeit wieder stärker auf Halle richten und uns hier Partner suchen", so Werner. Sein Ziel sei es, die künstlerischen Möglichkeiten der Bühnen Halle stärker in den Vordergrund zu rücken.