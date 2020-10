"Very British" - Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig

"Same procedure as last year?" : Das legendäre Original-Tigerfell aus dem Silvester-Sketch „Dinner for One“. Das Stück mit den Schauspielern Freddie Frinton und May Warden ist in Großbritannien nahezu unbekannt. Bildrechte: Stiftung Haus der Geschichte/Axel Thünker

Ein großes Thema der Ausstellung ist natürlich der britische Humor: Da wären die Komikertruppe Monty Python, Mr. Bean oder Tracey Ullman, die als Angela Merkel auftritt. Das größte Exponat ist das Original-Tigerfell aus "Dinner for One", über das der Schauspieler Freddie Frinton permanent stolpert. Die Ausstellungsmacher seien sehr glücklich, das sie dieses Fell ausfindig machen konnten. Da der Hinterkopf der Tigers durch die jahrelange Stolperei beschädigt war, musste es mit einem Stückchen Leopardenfell ausgestopft werden, weil gerade kein Tigerfell verfügbar war.



Die Ausstrahlung der Fernsehproduktion "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" von 1963 an Silvester ist in Deutschland legendär. Jeder verbindet es mit typisch britischem Humor. In England dagegen würde kaum jemand "Dinner for One" kennen, so Peters.