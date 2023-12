Schwulenhass: Der Tod von Matthew Shepard

40 min

Ein grausames Hassverbrechen, das die Rechtsprechung der USA für immer veränderte und für Matts Familie zum Anlass wurde, für queere Rechte zu kämpfen.

Zwei Mörder töteten 1998 im Gewaltrausch den 21-jährigen Student Matthew Shepard. Marvin und Irina schauen auf das viel zu kurze Leben von Matt, seine Selbstwahrnehmung, seine herausfordernde Zeit an der Uni und einen der wichtigsten Momente im Leben einer queeren Person: das Coming-Out.

Matt erlag sechs Tage nach dem Angriff auf ihn den schweren Verletzungen, die ihm nach einem Abend in einer Bar zugefügt wurden. War Schwulenhass das Motiv für die Tat? Der damalige amerikanische Präsident Bill Clinton appellierte an den Kongress das Gesetz gegen Hassverbrechen um die Kategorie "sexuelle Orientierung" zu erweitern. Es dauerte elf Jahre bis dieses Ziel umgesetzt wurde. 2009 unterschrieb Barack Obama in seiner Amtszeit schließlich den "Matthew Shepard And James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act Of 2009".

Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunk und wird moderiert von Marvin Standke und Irina Schlauch.



Irina Schlauch ist die weltweit erste "Princess Charming" aus der gleichnamigen lesbischen Datingshow, Juristin und Autorin. Marvin Standke arbeitet als Journalist, Moderator und Formatentwickler.



