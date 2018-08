Über den Schriftsteller Jan Faktor Jan Faktor wurde 1951 in Prag geboren und lebt seit 1978 in der DDR bzw. in Deutschland. Sein Roman "Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag" stand 2010 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Er arbeitet derzeit als Stadtschreiber in Rheinsberg.