"Hunde, wollt ihr ewig leben" von Frank Wisbar (Deutschland, 1958)

"Man wird nicht als Soldat geboren" von Alexander Stolper (UdSSR, 1969)

Regisseur Alexander Stolper setzte sich in den 60er-Jahren mit dem Thema auseinander Bildrechte: IMAGO Auch die Sowjetunion hat Filme über Stalingrad gedreht. Einer davon ist "Man wird nicht als Soldat geboren" von 1969. Der von Dialogen bestimmte Film ist ein typisches Produkt aus der Zeit des Zwischen-den-Zeilen-Lesens, aus der Zeit des umsichtigen Kritikverpackens. Regisseur Alexander Stolper zeigt Ungerechtigkeit in der Roten Armee, Trunksucht, Ungehorsam und Überwachung. Er führt Leute vor, die sich vor der Front drücken, Leute, die unter Stalin zu Kreuze gekrochen sind. Das ebenfalls angestimmte Heldenlied dient bei ihm sicher nicht als Fassade, aber seine Kritik lässt sich dahinter gut verstecken.

"Stalingrad" von Joseph Vilsmaier (Deutschland, 1993)

Vilsmaiers "Stalingrad" geht dicht an die Personen heran Bildrechte: IMAGO Eine Szene aus dem Film "Stalingrad" von Joseph Vilsmaier: Ein Erschießungskommando. Doch Widerstand regt sich. Die deutschen Soldaten wollen nicht schießen. Einer sagt, er könne das einfach nicht. Ein anderer baut sich vor dem führenden Offizier auf, bricht dann aber in sich zusammen. Ein Leutnant versucht vergeblich, sich für ein Kind einzusetzen. Es ist Widerstand, der ein Strohfeuer bleibt und die mörderische Tat wird ausgeführt.



Der bayrische Regisseur greift sich ein paar einfache Soldaten sowie einen Leutnant heraus und lässt sie sterben. Sein "Stalingrad" sagt: Krieg ist schlimm. Und das ist er zweifellos, aber ansonsten? Historische Zusammenhänge sind bei ihm beinahe Fehlanzeige. Die sowjetische Sicht auf das Geschehen wird weitgehend ausgeblendet. Sein Film ist eine seltsam vage, hohle Anklage, die vielleicht sagen möchte, so war's. Doch so war es selbstredend nicht, denn es bleibt immer noch Kino.

"Stalingrad" von Fjodor Bondartschuk (Russland, 2013)

Auch der russische Regisseur Fjodor Bondartschuk drehte 2013 einen Film über Stalingrad Bildrechte: IMAGO In sehr viel Pathos wickelt Fjodor Bondartschuk seinen russischen "Stalingrad"-Film von 2013 ein. Auch wenn der Film in den Ruinen von Stalingrad spielt, "Stalingrad" bleibt hier nichts als ein Name in einem Kampf zwischen Gut und Nicht-Ganz-So-Gut sowie Böse und Nicht-Ganz-So-Böse. Und am Ende geben die Guten ihr Leben erwartbar für die Heimat hin. Die Heimat, die hier so über allem steht.