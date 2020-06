MDR KULTUR: Welche Autorinnen und Autoren kann man beim 4+1-Festival erwarten?

Marleen Ilg: Das sind alles junge Autor*innen, die sich noch im Studium befinden, teilweise an ganz unterschiedlichen Stellen ihrer Karriere oder Laufbahn. Teilweise wirklich frisch an den Schulen – und teilweise auch schon in sehr professionellen Zusammenhängen, selbst inszenierend oder auch schon mit eigenen uraufgeführten Texten.

Die Auswahl der Teilnehmer*innen fand durch die Schulen statt. Auf Rücksprache mit den Dozentinnen und Dozenten wurden pro Schule vier Autor*innen für die Teilnahme ausgesucht. Dementsprechend haben wir jetzt 24 Texte und in diesem Jahr sogar 25 Teilnehmer*Innen, weil aus Wien beispielsweise auch ein Autorenduo dabei ist. Das ist schön, weil das vielleicht auch noch mal den Blick öffnet, dass Schreiben nicht notwendigerweise allein im stillen Kämmerlein stattfinden muss.

Es gibt also 24 Texte und Sie kennen die alle. Können Sie Themen festmachen, die in diesem Jahr besonders zur Geltung kommen?

Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass die Texte wirklich sehr divers und unterschiedlich sind. Es fängt schon beim formalen Aufbau an, wo wir wirklich die ganze Bandbreite haben, von, sagen wir mal einer "klassischen Konzeption", wo der gesprochene Text Figuren zugeordnet wird, die dialogisch einen Konflikt verhandeln, über Mischformen, die andere Text-Quellen, -Qualitäten und -Genres inkludieren: also Soziale Medien, Hashtags, Interviewmaterial bis hin zu wirklich tabellarisch gelisteten "Wordangeboten", würde ich es jetzt mal nennen, die schon auf der formalen Ebene eigentlich Fragen nach der Reichweite und der Bedeutung und dem Bedeutungsgehalt von Wort und Sprache stellen. Und in diesem sehr breiten Feld an Themeninhalten würde ich ungefähr drei Themenfelder ausmachen:

Das eine sind queer-feministische Inhalte. Dieses Feld ganz unterschiedlich: Kritik an männlich dominierte Geschichtsschreibung bis Sensibilisierung für nonbinäre, Geschlechtsidentitäten, spezifisch weibliche oder vorwiegend weibliche Themen wie Abtreibung und die Tabuisierung davon.

Dann vielleicht als zweites Themenfeld auf der Individuenebene die Frage nach dem Leistungprinzip und nach Selbstoptimierung. Also, welche Erwartungen stellt Gesellschaft an uns? Und wie gehen wir damit um? Und was macht das dann mit uns untereinander?

Was dann zu dem dritten Themenblock Gesellschaft führen würde und da verhandeln viele Texte wirklich sehr globale Themen im Sinne von: wir als Gesellschaft im Hinblick auf Konsumkultur, Stichwort "Wegwerfgesellschaft", der Klimawandel natürlich, Medienkritik, die Verwertung von Sensationen beispielsweise. Und auch relativ klassische Fragen, wie politische Repräsentation,

Das Festival findet in diesem Jahr digital statt. Wie kann sich da das Publikum abbilden?

Es gibt die Möglichkeit für das Publikum, sich mit Fragen am Nachgespräch zu beteiligen oder Kommentare an uns zu schicken, die dann der moderierende Kollege mit in das Gespräch mit den Autor*innen hineinnehmen wird. Das wird dann immer im Anschluss an die vier gelesenen Texte stattfinden.

Das heißt also die Autoren werden selber auch zugeschaltet sein?

Genau!

Was steht am Ende des Festivals?

Tatsächlich steht bei diesem Festival – deswegen heißt es auch ein "Treffen junger Autor*innen" – wirklich das Zusammentreffen und der Werkstattcharakter im Vordergrund. Es gibt also nebenbei für die Autor*innen, für die Teilnehmenden ein Workshop-Programm. Und es geht eigentlich vordergründig darum, sich über die Texte auszutauschen.

Und auch wir verstehen uns da vielleicht viel mehr als Plattform, als Angebot für die Autor*innen, ihre eigenen Texte auf einer Bühne auszuprobieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und obwohl wir uns natürlich bemühen, dass der Text im Vordergrund steht, und ihn möglichst neutral zu transportieren, gibt es natürlich nicht keine Interpretation. Es ist immer eine Lesart. Und darüber ins Gespräch zu kommen – auch schon auf einem digitalen Probenbesuch im Vorhinein – da freuen wir uns schon sehr!