"Peaky Blinders" hat es von der ersten Staffel an verstanden, inhaltlich und ästhetisch mehr zu sein als nur eine weitere Gangsterserie, denn hier fließt auch britische Geschichte mit ein. So legte sich der Ganove Shelby mit der IRA an - unterstützt vom jungen Winston Churchill. Und in der dritten Staffel spielten sowjetische Botschaftsangehörige sowie Exilrussen mit viel Geld eine wichtige Rolle.

Zwischen Western und Werbeästhetik

Das sind Kinobilder vom Feinsten, fast schon zu klein für die großen TV-Bildschirme. Jörg Taszman, MDR KULTUR-Filmexperte

Peaky Blinders ist exzellent besetzt

Cillian Murphy als Gangleader Thomas Shelby vermag eine ebenso innerlich-zerrissene, wie ultracoole Hauptfigur abzugeben. Er stammt aus der Arbeiterklasse und verrät sie doch immer wieder. In der vierten Staffel muss er nun aus Schutz vor der Mafia zurück nach Birmingham, in das arme Viertel, in dem er aufwuchs.



Thomas Shelby, der cleverste von vier Brüdern und einer Schwester, möchte die "Peaky Blinders" auch über Birmingham hinaus etablieren. In Gastauftritten als jüdischen Gangster aus London sieht man auch diesmal wieder Tom Hardy und auch Aidan Gillen, bekannt als "Kleinfinger" aus Game of Thrones, ist als ein Verbündeter der Shelbys neu mit dabei.



Und so lohnt sich auch die vierte Staffel. Sie ist voller Emotionen, Tragik und Spannung und mit wie immer nur sechs Folgen einfach viel zu kurz.

