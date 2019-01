Vor 40 Jahren Wie Village People mit dem Disco-Kracher "Y.M.C.A." einen Riesenhit landeten

Gefeiert wird, so glauben viele, mit der Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association) eine Organisation, die sich selbst die "Schaffung einer Welt" auf die Fahnen geschrieben hat, "in der die Beziehungen der Menschen durch Liebe und Verständnis gekennzeichnet" sind. Andere, die Eingeweihten, wissen mehr: gefeiert wird genauso ein Ort, an dem es für Schwule einigermaßen unkompliziert ist, an Sex zu kommen.



So groß die Popularität der Band zu "Y.M.C.A."-Zeiten ist, lange hält sie auf dem Niveau nicht mehr an. Village People liefern noch "In The Navy" und "Can't Stop The Music" ab, dann ist die Goldene Ära der Band Geschichte. Was nicht heißt, dass man nun aufhört. Village People sind – in veränderter Besetzung – noch heute unterwegs und haben sich zum letzten Weihnachtsfest sogar ein neues Album gegönnt: "A Village People Christmas".