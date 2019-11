Eine teuflisch-fiese Chefin mit großer Sonnenbrille – die meisten kennen Anna Wintour aus dem Erfolgsfilm "Der Teufel trägt Prada" von 2006, in dem Meryl Streep eine auf Wintour basierte Magazin-Chefredakteurin spielt. Die echte Chefin der "Vogue" ähnelt dieser Figur zumindest äußerlich: Mit Sonnenbrille, dazu akkurat geschnittenem Bob und Haute-Couture-Kleid hat sie einen hohen Wiedererkennungswert. So hat sie aus sich selbst eine Marke gemacht – stellt aber zugleich klar: "Ich arbeite nicht für Anna Wintour. Ich arbeite für den Condé-Nast-Verlag. Ich habe keine eigenen Social-Media-Plattformen oder suche nach persönlicher Anerkennung."

Anna Wintour war der Job sozusagen in die Wiege gelegt: Sie wurde 1949 in London als Tochter eines Zeitungsherausgebers geboren. Zunächst absolvierte sie eine Ausbildung beim Londoner Nobel-Kaufhaus Harrods, um später in New York als Mode-Journalistin bei "Harper's Bazar" durchzustarten. Seit 1986 arbeitet sie für "Vogue", seit 1988 ist sie Chefredakteurin des Magazins. Dabei hat sie ihre Branche im radikalen Wandel erlebt: "Bei meinem ersten Job als junges Mädchen in Großbritannien war es eine tolle Sache, wenn wir 90.000 Menschen erreicht haben. Jetzt haben wir etwa 22 Millionen Fans auf dem Instagram-Account der US-Vogue."