In seiner Zeit als Student in Paris habe er auch versucht selbst zu schreiben, vor allem Kurzgeschichten. Doch die Profession Schriftsteller kam Schlöndorff nie in den Sinn: Das Schreiben sein ihm eine zu einsame Beschäftigung gewesen. Er habe nie die Geduld gehabt, sich "hinzusetzen, zu schreiben und das Gefühl zu haben, dass währenddessen draußen vor dem Fenster das Leben weiter geht." Doch am meisten hielt ihn der Respekt ab: "Ich habe zu früh angefangen zu lesen, um dann noch zu schreiben", meint er lachend. Er sei zu eingeschüchtert von den großen Literaten gewesen. Er habe gedacht: "So gut wie die, die du liebst, kannst du gar nicht werden."