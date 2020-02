Der Schauspieler Volker Spengler ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 80 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur von engen Freunden Spenglers erfuhr. Er wirkte in zahlreichen Kino- und Theaterproduktionen mit und wurde vor allem durch seine Rollen in Filmen von Rainer Werner Fassbinder bekannt.

Großes Kino mit Fassbinder und Schlingensief

Spengler spielte 1978 die Hauptrolle im Fassbinder-Film "In einem Jahr mit 13 Monden", als depressive Transsexuelle Elvira Weishaupt. Diesem Erfolg schlossen sich weitere Engagements in Fassbinder-Filmen an: "Die Ehe der Maria Braun", "Satansbraten", "Die Sehnsucht der Veronika Voss", "Chinesisches Roulette", "Die dritte Generation" sowie die Fernsehserie "Berlin Alexanderplatz".

Des Weiteren gehörte Spengler häuftg zum Ensemble des Regisseurs Christoph Schlingensief, spielte zum Beispiel im Mauerfall-Film "Das deutsche Kettensägenmassaker" oder "Die 120 Tage von Bottrop". 1996 spielte Spengler im Kinofilm "Der Unhold" von Volker Schlöndorff an der Seite von Gottfried John und John Malkovich.

Auf der Bühne mit Castorf und Müller