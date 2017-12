MDR KULTUR: Was macht Chris Dercon an der Volksbühne zum Jahreswechsel?

Thomas Irmer: Zum Jahreswechsel gibt es eine Tanzshow mit dem bezeichnenden Titel "The Show Must Go On" von Jérôme Bel. Das ist durchaus eine renommierte Sache - aber sie ist sage und schreibe mehr als 16 Jahre alt. Sie ist auch schon mehrfach in Deutschland und in Berlin gezeigt worden.



Das nennt sich dann "neu interpretiert" in diesem etwas hochgestochenen Kuratorenslang, dessen sich Dercon gern bedient und der immer wieder gern kritisiert wird. Aber im Grunde verdeckt das auch das ganze Problem: Man hat kein Programm, man hat kein Ensemble, man hat keinen Spielplan und man hat letztlich auch keine Idee für dieses sehr große Theater.

Wie waren die ersten drei Monate der Volksbühne unter Dercon. Auch altes Zeug?

Theaterexperte Thomas Irmer Bildrechte: dpa Das kann man so nicht sagen. Es gab drei beachtliche Neuproduktionen: Das eine war so eine Art Reinterpretation der Iphigenien-Geschichte in Tempelhof. Damit wurde der ehemalige Flughafen als Spielstätte eröffnet. Das wurde von einem syrischen Regieduo gemacht und ist eigentlich sehr achtbar - aber es hat letztlich doch im Format nicht ganz gestimmt.



Dann gab es eine Beckett-Trilogie zur Eröffnung des eigentlichen Theaters am Luxemburgplatz. Die war umrahmt von sehr vielen Kunstkleinigkeiten des ansonsten berühmten Tino Sehgal. Das hat aber auch nicht gepasst. Und zuletzt, von der vielbeschworenen Regisseurin Susanne Kennedy, eine Produktion mit dem Titel "Women in Trouble".



Aber der Trouble hat damit nicht aufgehört, die Probleme sind nicht gelöst. Das hat auch damit zu tun, dass nicht durchgängig gespielt wird. Es findet einmal in der Woche etwas statt, dann ist wieder eine größere Pause. Ein normaler Stadttheaterbetrieb sieht anders aus.

Wie reagiert das Publikum? Ist es peinlich geächtet, zu Dercon zu gehen?

Intendant Chris Dercon Bildrechte: dpa Nein, das glaube ich nicht. Also peinlich geächtet - vielleicht ist das so in bestimmten Kreisen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, insgesamt überwiegt noch so ein interessiertes Nachgucken: Was wird da gemacht? Schafft er das? Ist es vielleicht nicht doch was Interessantes.



Dementsprechend sind die Abende auch ziemlich unterschiedlich gefüllt. Ich habe die zweite Vorstellung von Susanne Kennedy gesehen, wo man dachte, es gibt doch gar keine Karten mehr. Aber es war halb leer - an einem Samstag- oder Sonntagabend. Und eine Woche später sah es ganz anders aus. Es gibt keine Zahlen. Die wären auch in Hinblick auf die Finanzen interessant, denn es wurde ja auch sehr viel investiert, es gab viel Extrageld. Aber doch wenig Output. Das müsste man sich jetzt mal genauer angucken

Könnte man diese neue Dercon-Volksbühnen-Geschichte nicht auch genau umgekehrt lesen: Als ein Beispiel für eine neue Intoleranz in der Kunst. Oder zugespitzt formuliert: Die Intoleranz der Toleranten, die Kunst mit außerkünstlerischen Maßstäben zu maßregeln. Moralische, politische, gendergerechte Maßstäbe. Kann man es auch so sehen?