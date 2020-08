Charité-Empfehlung Sind volle Konzerte trotz Corona möglich?

Ein umstrittenes Konzept der Charité sagt, dass volle Klassikkonzerte möglich wären, wenn alle Masken tragen. An den Theatern in Magdeburg und Dessau-Roßlau sieht man das skeptisch, doch in der Weimarhalle könnte es klappen.