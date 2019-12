Nicht fehlen dürfen 2020 natürlich auch die Superhelden. Und die haben geballte Frauenpower. Bei Marvel geht es nach dem Ende der Avengers mit "Black Widow" in ihrem ersten Einzelabenteuer weiter. Margot Robbie als Harley Quinn darf sich in "Birds of Prey" als Antiheldin in Szene setzen und Gal Gadot reist als Wonder Woman ins Jahr 1984. Das ist Frauenpower pur, denn nicht nur auf der Leinwand stehen die Frauen im Mittelpunkt, auch auf dem Regiestuhl haben bei allen drei Filmen Frauen Platz genommen: Cate Shortland, Cathy Yan und Patty Jenkins.

Um Frauen geht es auch in Greta Gerwigs "Little Women", die Romanadaption des Literaturklassikers "Betty und ihre Schwestern" um die unterschiedlichen Schwestern Meg, Jo, Beth und Amy, angesiedelt im 19. Jahrhundert.

Ken Loach bei der Präsentation seines Films "Sorry We Missed You" bei den 72. Filmfestspielen in Cannes. Bildrechte: imago images / PanoramiC

Der Brite Ken Loach rechnet in seinem Sozialdrama "Sorry We Missed You" gewohnt eindrucksvoll mit dem Turbokapitalismus ab. Er schlägt sich auf die Seite der Ausgebeuteten, einem selbstständigen Subunternehmer, der als Paketlieferant ganz am Ende der Nahrungskette steht.



Neben so viel frischem Wind dürfen die Altmeister nicht fehlen. "Ein verborgenes Leben" von Regiephantom Terrence Malick ("Der schmale Grat") ist eine spirituelle Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Lebensgeschichte des österreichischen Bauern und Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter bettet Malick in eine Liebeserklärung an die Natur ein. Die Kamera ist ganz vernarrt in die Schönheit der Erde.