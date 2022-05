In diesem zweiten Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, den Sie nun unterzeichnet haben, gibt es auch den historischen Bezug auf die Ostpolitik von Willy Brandt. Ist das nicht sehr um die Ecke gedacht, Brandt ist doch kein Mann der martialischen Gesten gewesen?

Man muss bei der Ostpolitik unterscheiden, über welchen Zeitraum und worüber wir sprechen. (...) Da stehen als ein Fanal auch für unsere heutige Zeit Äußerungen von Egon Bahr oder von Helmut Schmidt, die die Freiheitsbewegung Solidarnosc in Polen als eine Gefahr für die europäische Sicherheit bezeichneten und ablehnten. Das ist die Tradition, die nicht nur die SPD, sondern Politiker aller demokratischen Parteien in den letzten Jahrzehnten fortgesetzt haben.

Und warum ist das so? Ich glaube, es sind zwei Faktoren entscheidend. Das eine ist, man hat in Putin nie einen Diktator sehen wollen. Man hat nicht erkannt, dass er eine neue Diktatur aufbaute. Man setzt ihn eher im Rationalitätsdenken mit Gorbatschow gleich und glaubte, dass Putin sich in einem ähnlichen Koordinatensystem bewegt wie der Westen. Das ist mitnichten der Fall. (...)

Das Zweite, was man immer wieder betonen muss: Solange man nicht akzeptiert, dass in Russland eine Diktatur herrscht mit totalitären Ansprüchen, wird man nicht auf Verhandlungspunkte zurückkommen und auf die Gesprächsthemen, die notwendig sind. Aber wenn man verhandelt wie ein Gleicher unter Gleichen, dann passiert genau das, was jetzt passiert ist.

Zum Beispiel die New York Times hatte die Wende der amerikanischen Regierung, jetzt noch mal für über 20 Milliarden Dollar Waffen zu liefern, so interpretiert, dass sich in Washington die Überzeugung verbreite, dass der Krieg für die Ukraine zu gewinnen sei. Teilen sie diese Vorstellung?

Das wurde ja bedeuten, dass man die russländischen Truppen nicht nur aus der Ostukraine treibt, sondern auf russländischem Territorium die Armee besiegt. Daran glaube ich nicht, das hielte ich auch für irrational.

Woran ich glaube, sind zwei Annahmen. Erstens, dass man nur auf Augenhöhe über einen dauerhaften Frieden verhandeln kann. Und dafür braucht es militärisch Stärke.

Die zweite Annahme hört sich jetzt tatsächlich nach Kaltem Krieg an. Es tut mir leid, mir fällt da gerade nichts anderes ein: Die alte Idee von Ronald Reagan, das sowjetische Imperium – in diesem Fall das russische Imperium – tot zu rüsten, scheint mir die Washingtons zu sein. Mit gewaltigen Milliardenhilfen, mit der man der Ukraine zur Seite springt.