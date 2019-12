Martin Hoffmeister: Die Kriterien gehen soweit in Ordnung, weil sie auf Objektivierbarkeit zielen. Die muss ja, wenn man so ein Ranking ernst nimmt, gewährleistet sein. Zunächst sollte die Originalität eines Werke-Kosmos' gegeben sein. Heißt: Hat der oder die Komponist/Komponistin neue Ideen, Klangfarben und Stilistiken eingebracht, in seine Zeit bzw. die Musikhistorie als Ganzes. Zweiter Punkt: der Einfluss eines Komponisten auf seine Zeitgenossen oder nachkommende Generationen. Und drittens – natürlich ganz entscheidend – wie steht es um das Handwerk der Komponisten und die Substanz des kompositorischen Materials. Und beim vierten Punkt, da durfte es etwas subjektiver zugehen. Denn es wurde danach gefragt, wie viel Genuss und Freude das Werk der jeweiligen Komponisten den Zeitgenossen beschert hat.