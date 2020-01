Der britische Regisseur Walter Sutcliffe soll neuer Opern-Intendant in Halle (Saale) werden. Er soll diese Aufgabe mit Beginn der Spielzeit 2021/22 wahrnehmen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Der 43-Jährige wurde in einem mehrstufigen Prozess als Kandidat ausgewählt.

Der in London geborene Sutcliffe ist seit 2017 Intendant der Northern Ireland Opera in Belfast und seit 2003 freischaffender Regisseur für Oper und Schauspiel, so die Stadt. Derzeit lebt der Künstler in Belfast.