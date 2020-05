Stolz thront die Wartburg über Eisenach. Sehnsuchtsort der Deutschen spätestens seit dem Beginn der Romantik. "Man könnte jetzt ein bisschen vermessen sagen – die Musiktradition Thüringens beginnt an der Wartburg", sagt Burghauptmann Günther Schuchhardt. "Nämlich im Mittelalter. Nämlich mit dem Hof Landgraf Hermanns des Ersten, spätestens. Und natürlich mit dem sagenhaften Sängerkrieg, der hier stattgefunden haben soll. Und wenn man sich an der Geschichte der Burg entlanghangelt, wird man feststellen, dass Musik immer schon eine große Rolle gespielt hat. Und das versuchen wir in dieser Ausstellung auch exemplarisch zu zeigen."

Beginn beim Minnegesang

Musikinstrumente in der Ausstellung Bildrechte: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Es ist ein intensiver und spannender Ritt durch die Jahrhunderte, der in der recht kleinen Ausstellung unternommen wird. Sie beginnt zeitlich beim Minnegesang von Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, geht auch auf den sagenumwobenen Sängerkrieg ein. Und widmet sich dann ausführlicher dem Treiben auf der Burg ab dem 19. Jahrhundert. Hier geht es etwa um das erste Wartburgfest 1817, bei dem die Musik eine große Rolle spielte. "Es war eine Massenveranstaltung, das ist klar", sagt Kuratorin Grit Jacobs. "Es waren über 500 Studenten, begleitet auch von vielen Eisenachern, die mit auf die Wartburg gezogen sind. Man hat das Ganze im Festsaal begangen, der noch keineswegs so prächtig war, wie er uns heute entgegenkommt. Und zur Versammlung im Festsaal erklang als erstes 'Eine feste Burg ist unser Gott' von Luther."

Wagner und Liszt

Doch nicht nur auf der Burg wurde musiziert, sondern auch über sie. Richard Wagner erblickte das Bauwerk auf einer verregneten Rückreise von Paris nach Dresden, ein derart inspirierender Anblick, der in seiner Tannhäuser-Oper ihr kreatives Ergebnis fand. Und Franz Liszt verhalfen einige Fresken auf der Burg zu seinem Oratorium "die Legende von der heiligen Elisabeth": "Wenn man das Werk hört, könnte man dazu tatsächlich an Moritz von Schwindts Fresken vorbeiziehen", meint Jacobs. "Denn es ist tatsächlich gegliedert wie die Malereien in der Elisabethgalerie."

Nationalsozialismus und DDR-Begegnungen

Auftritt der Gruppe Vagabund aus Weimar bei den elften Wartburgtagen der Arbeiterjugend im Mai 1987 Bildrechte: Wartburg "Im Bann des Genius Loci" Die Ausstellung macht deutlich: In der Geschichte wurde die Wartburg immer wieder musikalisch verehrt, emporgehoben und auch politisiert für ganz unterschiedliche Zwecke. Im Nationalsozialismus etwa traf man sich hier zu den Wartburg-Mai-Treffen, spielte Wagner und Bach und stellte sie direkt neben Adolf Hitler als die großen Lehrer der Deutschen dar. Zu Beginn der DDR dann die Umdeutung: In den 50-er-Jahren fanden hier riesige deutsch-deutsche Chorveranstaltungen statt, auf denen der Wunsch nach Einheit besungen wurde. "Wir haben es geschafft, einige wenige dieser Teilnehmer noch ausfindig zu machen und mit ihnen zu sprechen. Und die haben dieses Gefühl sehr deutlich bestätigt", sagt Jacobs. "Es gab diese Begegnung fernab der Politik, fernab des Repertoires eines ostdeutschen Chors, der immer linientreue Lieder neben dem Volkslied darzubieten hatte. Es waren wirklich eindrucksvolle Begegnungen und Freundschaften, die zum Teil ein Leben lang gehalten haben."

Heute noch ein einzigartiger Ort

Natürlich spielt die Musik auf der Wartburg auch heute noch eine große Rolle. Die traditionsreichen Wartburg-Konzerte locken Musikerinnen und Musiker verschiedener Genres an, wie etwa Ragna Schirmer oder Hans-Eckardt Wenzel, die in der Ausstellung auch zu Wort kommen und verraten, wie es sich anfühlt, an diesem einzigartigen Ort zu spielen.