Studie vom Max-Planck-Institut Leipzig Warum das Gehirn Popmusik-Klassiker bevorzugt

Was gefällt unserem Gehirn an Popmusik? Untersuchungen dazu gibt es schon seit den 50er-Jahren. Sie haben gezeigt: Es kommt auf die richtige Dosis Überraschung an. Der Neurowissenschaftler Stefan Kölsch erklärt:



"Lange Zeit dachte man, es muss der 'Sweet-Spot' getroffen werden, zwischen nicht zu überraschend, dann klingt es irgendwie chaotisch, und nicht zu wenig überraschend, dann ist es irgendwie langweilig. Wir haben jetzt entdeckt, dass es tatsächlich auf noch etwas ganz anderes ankommt: Nämlich, es ist ganz wichtig, wie die Überraschungen aufgebaut werden. Oder wissenschaftlich gesagt: Wie sicher oder unsicher wir uns vor der Überraschung über unsere Vorhersagen sind."

Wichtig ist, wie Überraschungen aufgebaut werden

Bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Weg. Nachwuchswissenschaftler Vincent Cheung, Doktorand am Institut für Neuropsychologie des Max-Planck-Instituts in Leipzig, erzählt, dass das Team zuerst Songs nahm und Melodien, Texte und Rhythmen aus ihnen entfernte. Übrig blieben die Akkorde. Dann kam das erste Problem: "Wie definiert man einen erwarteten oder einen unerwarteten Akkord? Unsere Lösung war das sogenannte maschinelle Lernen, also ein Computer. Der hat sich 80.000 Akkorde angehört, aus insgesamt 745 Popsongs." Darunter waren Klassiker wie "Country Roads" von James Taylor und "Obladi oblada" von den Beatles, allesamt Songs aus US-Billboard-Charts.

Was der Computer im Grunde tut: Er kalkuliert für jeden Akkord die Wahrscheinlichkeit, auf die vorherigen Akkorde zu folgen. Vincent Cheung Doktorand am Max-Planck-Institut Leipzig

Magnetresonanztomograph oder auch Kernspintomograph Bildrechte: imago images / Westend61 Zum Beispiel: Wie wahrscheinlich ist es, dass auf C-Dur und F-Dur ein G-Dur folgt? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wären die Zuhörer bei ihrer Vorhersage sehr sicher und dürften von einem tatsächlichen G-Dur kaum überrascht sein. So die Annahme. Um das zu überprüfen, wurden knapp 80 Testhörer eingeladen. Die Hälfte von ihnen musste sich in eine enge Röhre zwängen: in einen Kernspintomographen. So konnten die Forscher ihnen beim Hören ins Gehirn schauen und dabei ihre Unsicherheit und Überraschung beobachten. Die restlichen Probanden hatten es bequemer: Sie sollten die Akkordfolgen bloß hören und bewerten.

Neurowissenschaftler Stefan Kölsch Bildrechte: imago images / Eibner Das Ergebnis fasst Stefan Kölsch so zusammen: "Einfach gesagt ist es so, dass wir herausgefunden haben, dass in einer Situation, wo man noch gar nicht weiß, wo es genau hingehen soll und was der nächste Akkord wahrscheinlich sein wird, das angenehm findet, wenn Akkorde nicht überraschen, sozusagen ganz regulär sind und ins Schema passen. Dann können wir lernen, dann können wir uns orientieren."

Das Forschungsergebnis könnte Komponisten helfen

In einer Situation jedoch, in der man sich sicher fühle, fände man es angenehm, wenn einen der Komponist an der Nase herumführt - mit einem überraschenden Akkord. Beide Kombinationen lösen bei uns Wohlbefinden aus.