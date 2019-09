Das heißt also, dass Luxus eher durch ein Gefühl bzw. durch eine Zuschreibung entsteht?

Absolut. So unterschiedlich die Auffassungen von Luxus sind, in einem besteht ja Einigkeit: Luxus kann man nicht messen. Es gibt keine naturwissenschaftliche Methode, um herauszubekommen, ob etwas Luxus ist. Damit sind wir im Erfahungs- und Erlebnisbereich. Es ist eine bestimmt Erfahrung, die an Besitz gebunden ist.

Luxus ist privat?

Ja, Luxus ist privatisiert im Gegensatz zu Prestige und Protz, die soziale Darstellungen und symbolische Phänomene sind. Wenn wir den Luxus als gewolltes Brechen mit einer Vernunftvorstellung sehen, ist das auf verschiedenen Nivea nötig. Ich hatte Schallplatten schon erwähnt …

Also Kunst ist Luxus?

Professor Lambert Wiesing Bildrechte: Anne Günther/Friedrich-Schiller-Universität Jena Kunst ist ein ausgesprochen schwieriger Fall. Luxus ist immer ein Zweck ohne Zweckmäßigkeit. Und bei Kunst wissen wir nicht so richtig, was der Zweck ist. Wir haben Gegenstände mit einem Zweck wie einen Teppich, ein Auto, eine Uhr und wir haben eine Vorstellung, wieviel Aufwand man in ein Auto stecken kann, so dass es angemessen ist. Luxus entsteht, wenn man willentlich diese Vorstellung bricht. Daher hat Luxus immer etwas Freches und Trotziges.

Wie der Aufkleber auf der Stoßstange "Eure Armut kotzt mich an"?

Nein, das hat überhaupt nichts mit Luxus zu tun. Weil ich es da auf jemand anderen beziehe. Das ist Protz.

In der Geschichte hat es immer wieder Fälle gegeben, wo Luxus als zu dekadent angesehen wurde und es zur Revolution kam.

Da stellt sich auch wieder die Frage, was man als Luxus ansieht. Luxus ist immer im Bereich vor dem moralisch Problematischen und strafrechtlich Verbotenen. Wenn sich unsere moralischen Bewertungen von Autos und anderen Phänomenen, die klimaproblematisch sind, verschieben, wird sich auch die Grenze verschieben, was wir als Luxus empfinden und was nicht mehr geht.