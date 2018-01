Das Schöne am Deutschen ist, findet zumindest die Philosophin Thea Dorn, dass es sich jeglicher Definition entziehe: "Ich würde behaupten, dass es wenige Kulturen gibt, die so vertrackt sind wie die Deutsche", sagte sie bei der Podiumsdiskussion "Auf Gut Deutsch" im Theater Erfurt. Aber gerade dieses Vertrackte sei Teil des großen Zaubers. Denn nur aus einer widersprüchlichen Seele entspringe Kreativität und Kunst.

Dorn hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was das Deutsche eigentlich auszeichnet: Gemeinsam mit dem Autoren Richard Wagner hat sie das Buch "Die deutsche Seele" verfasst und sich in enzyklopädischem Stil, anhand einer Begriffssammlung, der Antwort genähert. Darin finden sich Begriffe wie "Abendbrot", "Ordnungsgliebe", "Arbeitswut" und "Wanderlust". Die Liebe zum Wald nämlich sei tief im Deutschen verankert, ist die Philosophin überzeugt: Tief im Inneren sei es ein Problem für den Deutschen, nicht mehr im Wald zu leben. Die starke grüne Bewegung hierzulande sei ein Anzeichen dafür: "Auch der Kindergarten ist nur eine weitere Variation auf die deutsche Liebe zur Natur. Denn ursprünglich war der Kindergarten tatsächlich ein Garten – da sollten die Kinder das Gärtnern lernen, weil man sich Sorgen machte, dass eine zu große Entfremdung von der Natur stattfindet. Die gesamte Romantik war natürlich ein einziger Versuch, wieder hinaus ins Grüne zu gehen. Dazu gehört auch die märchenhafte Mystifizierung des Waldes."

Mit dem Bildungsbürgertum sterbe ein wichtiger Bestandteil des typisch Deutschen, findet Thea Dorn. Der Kanon aus Liedern von Wagner oder Gedichten von Goethe wurde durch das Band des Bildungsbürgertums lange Zeit aufrechterhalten: "Heute ist es ein Skandal, wenn ich sage, Schumann ist mir näher als ein anatolisches Volkslied. … Ich glaube auch, dass es für eine deutsche Kulturarbeit richtiger ist, nach wie vor erst mal auf den Schumann zu setzen. […] Wenn es irgendwann so weit ist, dass 30 bis 40 Prozent der Deutschen Wurzeln in der Türkei haben, dann wird die Mischung eines deutsch-anatolischen Volksliedes ein wunderbarer Bestandteil sein."

Mehr Schwierigkeiten, sich deutsch zu fühlen, hat der Schriftsteller und Intendant des Theaters Rudolstadt, Steffen Mensching. Dafür verantwortlich macht er auch seine Sozialisation in der DDR: "Ich komme aus einer Republik, in der das 'deutsch' nicht so wichtig war. Uns wurde als Kindern eingetrichtert, wir kommen aus der DDR und nicht aus Deutschland. Das hatte Folgen in unserem Deutschlandbild, glaube ich."