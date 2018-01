Können Populisten nützlich sein?

Die Analyse des Verfassungsrichters stößt dem Briten Chris Hann nun heftig auf. Der Chef-Anthropologe der Max-Planck-Gesellschaft Halle ist ein Spezialist für den Karpaten-Raum. Feldforschungen führen in immer wieder dorthin, vor allem in einige der ärmsten Teile Ungarns. Ungarn weiche also von demokratischen Grundwerten ab, wie der Verfassungsrichter meint?

Nigel Farage von der United Kingdom Independence Party (UKIP) hat so lange populistisch für den EU-Austritt Großbritanniens gekämpft, bis er per Volksabstimmung beschlossen wurde. Bildrechte: dpa Hann, schreibt eine polemische Replik, die ebenfalls in der FAZ erscheint. Der aufsehenerregende Titel: "Warum Populisten von Nutzen sind." Populisten von Nutzen? Von welchen Populisten sprechen wir da eigentlich? Auf Nachfrage meint Hann dazu: "Ja, ich finde, wenn wir diese sogenannten 'Populisten' nicht in unserem Parlament hätten, so wie das in Deutschland der Fall ist, dann gibt’s tatsächlich eine größere Gefahr, dass unsere Demokratie in Schwierigkeiten gerät. Vergleichen wir Großbritannien. Da hat UKIP (United Kingdom Independence Party) mit einem ähnlichen Profil zur AfD ungefähr 50 Prozent der Stimmen der Wahl von 2015 erhalten - aber keine Sitze. Ich bin überzeugt, wenn UKIP im Parlament vertreten gewesen wäre, dann wäre es nicht zu dieser Tragödie vom Brexit gekommen."



Hann stellt außerdem fest: Wen der eine als Populist ausmacht, den erkennt der andere als geschätzten Verfechter seiner Interessen. Populist - das kann mal Kampfbegriff sein, mal ein denunzierter Linker oder Konservativer, mal ein ausgemacht übler Typ, der schließlich sogar verbrecherischen Despoten das Terrain bereitet.



Gelegentlich, so schreibt es Hann in seinem besagten Aufsatz, hätten Populisten historisch aber auch eine durchaus progressive Rolle gespielt. Hann bemerkt: "In der neueren Geschichte lassen sich ohne weiteres zahlreiche Fälle belegen, in denen selbst ernannte Populisten wesentlich zu emanzipatorischen Bewegungen beigetragen haben, um beispielsweise aristokratische Machthaber im Namen der Demokratie und verknüpft mit dem Nationalstaatsanspruch infrage zu stellen"

Populismus in Ungarn

So seien etwa Populisten im Ungarn der Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts gegen die damaligen halbfeudalen Machtstrukturen vorgegangen. Allerdings sehr unterschiedlich. Ein Teil von ihnen etwa voller Bewunderung für den Kommunismus, der Jahrzehnte später aufgegangen sei, wie Hann schreibt, in den Machtstrukturen des ungarischen Sozialismus.

Populisten entlarven Bekenntnisse in Sonntagsreden

Warum also könnten Populisten von Nutzen sein? Weil sie liberalen Kräften manch unangenehmen Wahrheit aufs Butterbrot schmieren? Weil sie sie etwa darauf stoßen, dass Bekenntnisse zu Europa, zu Toleranz und lebendiger Vielfalt, zu Gerechtigkeit und Fortschritt oft eben nichts weiter sind als das: Bekenntnisse in schönen Sonntagsreden?