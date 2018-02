Was wird aus dem SED-Vermögen?

Es geht um das Vermögen der "Parteien und Massenorganisationen" der DDR (sogenanntes PMO-Vermögen). Noch vor der Wiedervereinigung ist davon ausgegangen worden, dass die SED und weitere Massenorganisationen in der DDR ein erhebliches Vermögen in Form von Bargeld, Immobilien und weiteren Vermögenswerten angehäuft hatten. Aufgrund erheblicher Zweifel daran, wie das Vermögen zustande gekommen ist, wurde eine Kommission eingesetzt, die diesen Fragen nachgehen sollte. Sie kam zu dem Schluss, dass es nicht nach materiell-rechtsstraatlichen Grundsätzen erworben wurde. Als "materiell-rechtsstaatlich erworben" wurden Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden definiert.

Ein Abschlussbericht der Kommission aus dem Jahr 2006 kommt auf ein ermitteltes Vermögen von 1.6 Milliarden Euro, das bis dahin unter Treuhand gestellt wurde. Allerdings wird davon ausgegangen, dass Beträge in dreistelliger Millionenhöhe bis heute unauffindbar sind.

Die letzte Auszahlung erfolgte im Jahr 2014. Insgesamt umfasst die neueste Tranche 185 Millionen Euro, die auf alle neuen Bundesländer und Ost-Berlin verteilt wird. Auf die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entfallen dabei 123 Millionen Euro. Wann das Geld letztendlich fließt, steht bisher noch nicht fest. Allerdings geht die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) von einer Auszahlung in der ersten Jahreshälfte 2018 aus.

Die betroffenen Bundesländer dürfen das Geld nicht beliebig ausgeben. Die Mittel müssen im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung genutzt werden oder als investitionsfördernde Maßnahmen im sozialen und kulturellen Bereich. Wofür Sachsen und Thüringen die Gelder genau verwenden möchten, gaben die zuständigen Ministerien noch nicht bekannt. Sachsen-Anhalt hat bereits angekündigt, den Breitbandausbau im ländlichen Raum sowie freie WLAN-Zugänge entlang der "Straße der Romanik" damit zu finanzieren. Einen Anteil von 12,9 Millionen Euro will das Bundesland in die Kultur stecken. Das Geld soll für das anstehende Bauhausjubiläum verwendet werden.

Wie Kulturminister Rainer Robra MDR KULTUR sagte, möchte er mit dem Geld außerdem einen barrierefreien Zugang in das Theater Eisleben, die Neugestaltung des Museums Schloss Bernburg, Brandschutz-Vorkehrungen im Theater Harz finanzieren, ebenso wie die Sanierung der Laubenganghäuser in Dessau. Auch die Synagoge in Gröbzig soll anlässlich des 80. Jahrestags der Reichsprogromnacht restauriert werden. Die Gelder aus dem PMO-Vermögen würden laut Robra den Bedarf für diese Projekte decken.