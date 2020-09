Ina Weise kam in den letzten Wochen öfter hierher, um zu fotografieren und eine Kampagne unter dem Hashtag "War da nicht noch was?" zu unterstützen, die der soziokulturelle Dresdner Konglomerat e.V. im letzten Monat gestartet. Denn für das Herzstück der einstigen Kulturhauptstadtbewerbung stehe es fünf vor 12. Die Dresdner Künstlerin arbeitet an der Bauhaus Uni Weimar und ist aktiv im Netzwerk Ostmodern, das in Dresden gegründet wurde und für den Erhalt bedeutsamer Bauwerke aus den Nachkriegsjahren kämpft: "Eigentlich erscheint es so eine einfache Möglichkeit, Dresden mal so eine Vorreiterposition zu geben, wie man mit Ostmoderne umgeht, wie man mit innerstädtischem Raum umgeht und mit gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung umgeht."

Diese Ansicht teilen inzwischen viele, und quer durch Hoch- und Subkulturelle Institutionen in Dresden, wie die große Resonanz auf die Kampagne des Konglomerat e.V. beweist. Doch nicht nur in Dresden ist der öffentliche Raum im Stadtzentrum hart umkämpft. Hier entscheide sich die Zukunft von Stadtgesellschaften, so sieht es Architekt Till Schuster, der seit einem Jahr das Zentrum für Baukultur Sachsen leitet: "Wie wollen wir eigentlich leben? Ist Stadt nur Konsum und Tourismus? Klar, es ist genau so wichtig, aber wir müssen natürlich auch schauen, wie gehen wir mit den Problemen in der Zukunft um und wo können wir uns darüber austauschen, und zwar am besten vis-a-vis." Die einstige Robotron-Kantine wäre so ein Ort. Ein Ort, der jetzt schon gebraucht wird, wie sich am großen Interesse ablesen lässt.