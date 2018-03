Nein, nicht nur Weinsommeliers helfen Gourmets in deutschen Restaurants und Läden beim guten Geschmack weiter. Auch Wassersommeliers stehen immer häufiger beratend zur Seite. Einer von ihnen ist André Uhlig aus Dresden, der bei seiner Arbeit simplen Prinzipien folgt.

Ich habe auch nur einen Gaumen. Und ich habe auch nur eine Nase. So verlasse ich mich auf diese Sinneserlebnisse. Beim Mineralwasser haben wir eine enorme Vielfalt im Land, das liegt einfach an den verschiedenen Gesteinsschichten.

Mehr als 500 Sorten Mineralwasser werden allein in Deutschland abgefüllt, dazu kommt noch das Leitungswasser, das auch, je nach Region, ganz unterschiedliche Geschmäcker annehmen kann. So entstehen für Uhlig Wasser mit Charakter. Es gebe in der Hocheifel beispielsweise Mineralwasser, die sehr geprägt durch den Hydrogencarbonatgehalt und den hohen Magnesiumgehalt seien, dies rufe eine leichte herb-süßliche Note hervor.

Und im Grenzgebiet des Teutoburger Waldes dagegen habe ich ein Wasser erlebt, das einen hohen Calciumsulfatgehalt hatte. Ein sehr herbes Wasser, ich würde fast sagen ein 'Männerwasser', das eine haptische Bitterkeit hinterließ im Mund.

Woran erkennt man ist ein gutes Wasser?

Wassersommelier Uhlig empfiehlt hier den Temperaturtest: das Wasser auf rund 22 Grad erwärmen und dann kosten. Bei dieser Temperatur lassen sich im Zweifel sogenannte "Off-Flavour-Bestandteile", frei übersetzt etwa "Fehl-Aromen" herausfiltern, die das Geschmackserlebnis beeinträchtigen aber nicht schädlich sind.

Bildrechte: colourbox Grundsätzlich hat die Stiftung Warentest im Jahr 2017 nachgewiesen, dass Wasser in Deutschland ein sehr sicheres Lebensmittel ist – egal, ob es aus der Flasche oder aus der Leitung kommt. Auch der Mineraliengehalt hängt nicht von der Verpackung ab, nur acht von 30 getesteten Mineralwassern konnten mehr Mineralstoffe vorweisen, als das mineralstoffreichste Leitungswasser. Und das bei einem wesentlich geringeren Preis.

Glas oder Plastik?

Für André Uhlig ist es eine Stilfrage: Er zieht die Glas- gegenüber der Plastikflasche vor. Und auch Wissenschaftler raten zu Glas, denn bei einem Test 2009 an der Goethe-Universität Frankfurt wurde in PET-Flaschen ein höherer Spiegel des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen nachgewiesen, das die Fruchtbarkeit von Männern negativ beeinflussen kann. Auch Brustkrebs bei Frauen und Hodenkrebs bei Männern könne begünstigt werden. Die Stiftung Warentest bemängelte 2016 zudem, dass viele Wasser in Plastikflaschen nach Acetaldehyd schmecken, das bei der Herstellung von Kunststoff entsteht und von den Flaschen ins Wasser übergehen kann.

Lieber nicht zurück zur Natur

Bildrechte: IMAGO Wasser direkt von der Quelle trinken – diese romantische Vorstellung sollte man am besten über Bord werfen. Der Naturschutzbund BUND weist darauf hin, dass auch in scheinbar unberührter Natur Wasser mikrobiologisch belastet sein kann. Erhöhte Nitratwerte sind keine Seltenheit, genau so wenig wie Rückstände von Herbiziden und Pestizden.