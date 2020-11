Paula (Taneshia Abt) steht mit einem Schwangerschaftstest in der Hand in einer Klotür. Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass Zwei blaue Striche oder einer. Für die Autorin Lisa Miller war das Spannungsfeld klar. Diese zwei Minuten sind sehr privat, haben aber eine große gesellschaftliche Dimension. Da das Thema mehr sei als Emotion und Lebensentscheidungen, habe Lisa Miller es in einem konkreten politischen Kontext setzen wollen. Sie habe mit der Emotionalität des Moments spielen wollen, aber auf keinen Fall Richtung Herzkino gehen wollen.

In erster Linie war es für mich klar, eine feministische Herangehensweise, weil es ein zutiefst feministisches Thema ist, weil es in erster Linie Frauen betrifft. Lisa Miller, Drehbuchautorin und Regisseurin

Sandra (Sophie Pfennigstorf) vor der Apotheke, in der sie arbeitet. Hinter ihr steht das Teenie-Mädchen Mia (Shenia Pitschmann). Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass Und diese Botschaft setzt sie direkt und unverblümt um, da wird nicht lange um den heißen Brei geredet, in welcher Situation auch immer: in einer Leipziger Straße, einem Café, einer Frauenarztpraxis, vor einer Apotheke, in der eben eine Teenagerin einen Schwangerschaftstest gekauft hat. Die jungen Mädchen und Frauen und ihre persönliche Situation stehen für die verschiedenen Perspektiven auf das Thema. Verbindend ist immer die Frage, schwanger oder nicht?

Neele (Marie Nasemann) und ihre Cousine Tina (Louisa Wöllisch) stehen mit im Vorraum zu einer Toilette. Beide haben einen Schwangerschaftstest in der Hand und schauen gespannt darauf. Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass Neele ist schwanger und will sofort alles richtig machen, keinen Kaffee, keinen Rohmilchkäse. Eine Katastrophe ist die Schwangerschaft für die Jurastudentin Samira, sie sieht sich schon abgehängt in einer Sozialwohnung ohne Job und will eine Abtreibung. Ein Influencerpärchen postet die Urinprobe im Becher und nimmt die Fangemeinde per Instastory mit in die Praxis, um die frohe Botschaft "Wir sind schwanger" mitzuteilen. Oder das polyamouröse WG-Arrangement, dessen Leichtigkeit durch eine mögliche Schwangerschaft plötzlich auf dem Spiel steht. Und auch die Frage, welche Reaktionen Tina, eine junge Frau mit Downsyndrom, erfährt, wenn sie erzählt, dass sie die Pille absetzt. Wer soll sich reproduzieren in unserer Gesellschaft? Diese Frage wolle Regisseurin Lisa Miller thematisieren.

Im Falle von Schwangerschaft bei Menschen mit Behinderung oder aber auch wenn es um künstliche Befruchtung geht, was ja schon für heterosexuelle Paare eine ziemliche Odyssee darstellen kann, ist es für homosexuelle Paare, in diesem Fall für lesbische Paare noch viel diskriminierender. Lisa Miller, Drehbuchautorin und Regisseurin

Sandra (Sophie Pfennigstorf) steht vor einem Leipziger Spätverkauf. Im Hintergrund ihre beiden Partner Jerome (Omar El-Saeidi) und Tom (Madieu Ulbrich). Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass

Samira (Banafshe Hourmazdi) sitzt mit dem Handy in der Hand auf einer Toilette. Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass Vielleicht stößt der Drang nach Gleichberechtigung gerade in diesen zwei Minuten auch an seine Grenzen. Frauen können Kinder bekommen, Männer nicht. Und je nachdem, wie man auf das Thema schaut, ist diese biologische Bestimmung Wunder oder Last. Glück oder Katastrophe. Aber natürlich gibt es gesellschaftliche Bedingungen, die es leichter oder schwerer für Frauen machen. Sobald die Periode einsetze, sei man als Frau damit konfrontiert, theoretisch ein Kind bekommen zu können. Das bringe Frauen natürlich auch in Situationen, in denen sie eventuell nicht sein möchten und die sie alleine mit sich selber ausmachen müssen, weil der Support und das Verantwortungsbewusstsein von der anderen Seite fehle und das Thema stigmatisiert werde, so die Autorin.

Corinna Harfouch in der Webserie "2 Minuten" Bildrechte: MDR/Saxonia/Markus Nass Für Lisa Miller ist der Körper der Frau noch immer ein Machtinstrument, aktuelle Entwicklungen in Polen, aber auch die Debatte um den Paragraphen 219a in Deutschland zeigen, dass Frauen am Ball bleiben müssen in einer Zeit, in der es zunehmend antifeministische Einstellungen gibt. Die Möglichkeit, abzutreiben, bestehe zwar, aber man müsse immer wieder dafür kämpfen, so Miller.

Im konservativen Politikspektrum gibt es ganz viele Menschen, Philipp Amthor zum Beispiel ist Lebensschützer, wo man sich immer wieder positionieren muss, dass das Grundding ist, um Gleichberechtigung einer Gesellschaft zu schaffen. Lisa Miller, Drehbuchautorin und Regisseurin