Der Schuhu ist ein ungewöhnliches Wesen: Halb Mensch, halb Vogel, sodass er mühelos Länder- und Systemgrenzen überwinden kann. Die Oper "Der Schuhu und die fliegende Prinzessin" feierte 1973 ausgerechnet in der DDR Premiere. Und zwar in Dresden, der Heimatstadt des im Oktober verstorbenen Komponisten Udo Zimmermann , der das Musiktheaterstück nach dem gleichnamigen Kunstmärchen von Peter Hacks verfasst hat. Die Oper sollte im Juni 2021 am Opernhaus Chemnitz gespielt werden, doch musste pandemiebedingt auf die Spielzeit 2024/25 verschoben werden. Wer nicht so lange warten will, kann die Oper zuhause hören: Das Ensemble der Oper Chemnitz und die Robert-Schumann-Philharmonie haben unter Leitung des Dirigenten Diego Martin-Etxebarria extra eine CD für alle ungedulgigen Opern-Fans aufgenommen.

Janos Stekovics kam nach einer Karriere als Pressefotograf in Ungarn nach Deutschland und gründete in Dößel bei Halle den Stekovics-Verlag. Sein neues Buch ist ein Bildband über die Unesco-Welterbestätten in Sachsen-Anhalt – etwa den Naumburger Dom, das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe oder die Luthergedenkstätten Eisleben und Wittenberg. Doch an wen richtet sich das Buch "Welterbe in Sachsen-Anhalt"? Janos Stekovics findet: An alle, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren, für das Unesco-Welterbe, für Geschichte oder Natur. Und natürlich an die, die schöne Bücher verschenken möchten.