Übersicht Theater zu Weihnachten: Für diese Stücke in Sachsen gibt es noch Tickets

Märchen, Ballett, Weihnachtsgeschichten ... Der Advent ist eine beliebte Zeit, um endlich mal wieder mit der Familie ins Theater zu gehen. In Leipzig und Chemnitz stehen zum Beispiel faszinierende Märchenwälder auf der Bühne. In Dresden reisen Pantomimen durch Winterwelten. In Annaberg-Buchholz wird ein Klassiker unter den Kinderbüchern wiederentdeckt, in Zwickau schlüpft Urmel aus dem Eis, und in Radebeul gibt es Märchen in allen Formen. Für welche Theaterstücke es noch Tickets gibt, erfahren Sie hier.