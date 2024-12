Ein weiterer Klassiker, der für jede Menge Spaß sorgt, ist Activity. Bei diesem Spiel geht es darum, Begriffe pantomimisch darzustellen, zu erklären oder zu zeichnen. Dieses Spiel bringt viel Bewegung und Lachen in die Runde. Es ist ideal, um in geselliger Runde zu sein und sich zu entspannen. Gerade in der Winterzeit, wenn man mehr zusammen ist, kann es helfen, sich durch gemeinsames Lachen und kreative Aufgaben näherzukommen.