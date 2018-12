MDR RUNDFUNKCHOR Weihnachtskonzert "Oh König aller Völker"

Jedes Jahr schließen sich an einem Sonntag im Advent Radiostationen aus ganz Europa zusammen, um Stunde um Stunde Konzerte aus jeweils einem anderen Land zu übertragen. So lässt sich beim "EBU Christmas Day" erleben, in welcher Vielfalt Weihnachten in Europa musikalisch begangen wird.



Den Auftakt zum "EBU Christmas Day" macht in diesem Jahr das Adventskonzert mit dem MDR RUNDFUNKCHOR aus dem Leipziger Paulinum vom 9. Dezember 2018. Unter Leitung von Risto Joost sind weihnachtliche A-cappella-Werke aus Renaissance und Romantik sowie von Poulenc, Britten und Pärt zu hören. Unter anderem stehen die "Sieben Magnificat-Antiphonen" des estnischen Komponisten Arvo Pärt und Francis Poulencs "Quatre motets pour le temps de Noël" auf dem Programm.