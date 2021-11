MDR KULTUR: Herr Jenzen, auch in diesem Jahr wird das Weihnachtsfest anders sein als sonst. Zum zweiten Mal sind die Weihnachtsmärkte abgesagt. Vor allem die Händler und die Marktbetreiber sehen das Weihnachtsland Sachsen in Gefahr. Können Sie die beruhigen?

Igor Jenzen: Das Weihnachtsland Sachsen ist ganz bestimmt nicht in Gefahr. Da muss schon Schlimmeres passieren. Das hat eine so lange Geschichte und schon einiges anderes überlebt. Aber ich habe größtes Verständnis für die Sorgen derer, die davon Leben. Das ist klar.

Man braucht die Weihnachtszeit auch. Sie ist die Zeit im Jahr, in der die Zeit sozusagen verlangsamt. Die Alltagszeit ist ja hochgradig dynamisch. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir wahnsinnig schnell funktionieren müssen. Und in der Weihnachtszeit ist das eben nicht so. Dann wird die Zeit insofern sogar statisch, als dass man in der Weihnachtszeit eben an die Kindheit zurückdenkt, an die Wiederholungen.