Schnell war Franziska Klemstein an Bord. Sie half, Sicherungskopien von ukrainischen Websites anzufertigen, um den möglichen Verlust von Daten aus Museen, Archiven und anderen Kultureinrichtungen zu verhindern, vom 3D-Scan einer besonderen Vase, über historische Stadtpläne bis hin zu Schnittmustern ukrainischer Trachten: "Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass Server in der Ukraine nicht nur ausfallen, weil der Strom weg ist, oder weil eine Bombe auf ein Rechenzentrum gefallen ist. Sondern, dass da tatsächlich Hacker am Werk sind", so Klemstein. Informationen auf Websites seien gefälscht worden, so dass diese auf einmal komplett andere Informationen enthalten hätten als zuvor.

Die Initiative "SUCHO" versucht, Digitalisate sowie Museumswebsites, 3D-Kunstprojekte und andere digitale Kulturschätze der Ukraine zu retten. Bildrechte: Vlad Kholodnyi