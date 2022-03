Die Vereinnahmung von Kultur und Kunst für menschenfeindliche politische Ziele dürfe nie wieder geschehen, betont Ulrike Lorenz, auch mit Verweis auf die Geschichte Weimars. In der Klassikerstadt hat man immer wieder bittere Erfahrungen damit gemacht, ganz besonders zur Zeit des Nationalsozialismus, als Goethe und Schiller gehegt und gepflegt wurden, in die rassistische und antisemitische Ideologie der Nazis eingebettet wurden – und am Stadtrand mit Buchenwald eines der größten Konzentrationslager des Deutschen Reichs entstand.

Auch die Kulturstaatsministerin plädiert an diesem Abend für das Hinterfragen alter Gewissheiten. Wenn Weimar ein kultureller Kommunikationsort für alle Fragen bleiben solle, so Roth, dann sei die Vorstellung, das kulturelle Erbe in Kunstharz zu gießen, um es zu konservieren, obsolet. Sie erläutert: "Ich meine damit, dass wir auch allem, was noch unbekannt ist, allem, was noch nicht dem Kanon entspricht, und was zum Widerspruch reizt, Raum geben sollen. Ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass alles, was gut ist und produktiv und seiner Zeit voraus, sich durchsetzt. Und – ob wir es wollen oder nicht – in Weimar am Ende zum Klassiker wird."