Die "Weimarer Kontroversen" sind eine Gesprächsreihe der Klassik Stiftung Weimar zu Themen der Gegenwart. Im Jahr 2022 beschäftigen sie sich vor allem mit Sprache. Was sind etwa die richtigen Worte im Umgang mit dem Krieg in der Ukraine? Damit will die Klassik Stiftung zur Gestaltung von Demokratie, Bildung und kritikfähiger Öffentlichkeit beitragen.