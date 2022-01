Keine leichte Aufgabe für einen Kunsthistoriker, die Neukonzeption einer Goethe-Dauerausstellung. Damit fing es für Wolfgang Holler 2009 in Weimar an. Die Ausstellung wurde 2012 eröffnet und hieß "Lebensfluten, Tatensturm". Das könnte übrigens auch ein Motto sein, unter dem seine Arbeit als Direktor der Weimarer Klassik Museen insgesamt stand.

Die vorherige Ausstellung im Goethe-Museum war zwar sehr anspruchsvoll, kam aber beim Publikum nicht an. Was also könnte das Publikum interessieren, fragte sich Holler. Er entschloss sich, die Person Goethes in wichtigen vielen Facetten seines Lebens in den Mittelpunkt zu stellen. Holler erklärt: "Deshalb haben wir Themen gewählt wie Gewalt, was für Macht steht. Wie ging Goethe mit Gewaltausübung um? Wie ging er mit allen Phänomenen der Liebe um – der platonischen Liebe, der ehelichen Liebe, der ganz sinnlichen Liebe, der Liebe aber auch zur Literatur, zur Kreativität, die Natur, die Kunst."