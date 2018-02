Künstler aus Weimar Der Maler und Grafiker Hans Vent ist tot

Der Maler und Grafiker Hans Vent ist tot. Er ist am 31. Januar im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben, so die Akademie der Künste, deren Mitglied er war, am Donnerstag. Der am 13. Februar 1934 in Weimar geborene Künstler malte teils abstrakt und wurde dafür in der DDR auch angegriffen. Andererseits erhielt er 1975 einen Lehrauftrag an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er zuvor in den 1950er-Jahren bei Toni Mau und Bert Heller studiert hatte.



In Vents Werk spielen häufig Figurenmotive und Köpfe eine Rolle, er erschuf Wandbilder, Plastiken, Zeichnungen und Grafiken. Im Potsdamer Museum Barberini war bis vor kurzem noch sein 1976 geschaffenes Tafelbild "Menschen am Strand" zu sehen.