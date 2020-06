UNESCO-Tag am 7. Juni Diese Weltkulturerbe-Stätten gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Burgen, Schlösser, Parks und Industriekultur – all das gibt es in Deutschland reichlich. Doch nur 46 Stätten können mit dem Titel Welterbe werben. Die Montanregion Erzgebirge und der Fürst Pückler Park in Bad Muskau in Sachsen, das Bauhaus und die Lutherstätten in Sachsen-Anhalt oder die Wartburg und das Klassische Weimar in Thüringen gehören zum Weltkulturerbe. Zum UNESCO-Tag am 7. Juni 2020 wird Corona-bedingt zum virtuellen Rundgang geladen.