Wer hat die Friedliche Revolution 1989 in Gang gesetzt? War es die relativ kleine aber aktive Anzahl von Bürgerbewegten, die sich in Leipzig, Halle, Berlin und anderswo für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzten? Oder waren es die Massenproteste der Straße, die das System wanken und letztlich einstürzen ließen?

Bei einer Podiumsdiskussion im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig gingen der Soziologe Detlef Pollack, der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk sowie die Soziologin und Bürgerrechtlerin Kathrin Mahler Walther dieser Fragestellung nach.



Mahler Walther war in Leipzig in der Arbeitsgruppe Menschenrechte und bei den Friedendgebeten engagiert. Sie vertritt die Ansicht, dass die sich gerade die Friedensgebete über viele Jahre hinweg als Anlaufpunkt etabliert hatten. Dies war auch nötig, weil es in der DDR-Diktatur keine freien Medien gab, über die Aufrufe oder Erkenntnisse veröffentlicht werden konnten. Zudem integrierte man ab ca. 1988 gezielt Ausreisewillige, was die Nikolaikirche füllte und mehr Öffentlichkeitswirkung brachte.

Kathrin Mahler Walther Bildrechte: imago images/Metodi Popow Und als viele Menschen gemerkt haben, es kann so nicht weitergehen, ich will irgendwo einbringen, gab es eine mögliche Anlaufstelle, um diesen Handlungswillen oder dieses Unbehagen einbringen zu können und irgendwo hingehen zu können damit. Das war dieses Angebot: Montag, 17 Uhr, Leipziger Innenstadt. Kathrin Mahler Walther, Soziologin und Bürgerrechtlerin

Ebenfalls wichtig war der systematische Aufbau von Kontakten zu westlichen Medien, so zu in Ostberlin akkreditierten Journalisten. Über diesen Weg wurden laut Mahler Walther Informationen über die Arbeit der Basisgruppen via Westmedien wieder in die DDR zurückgegeben. Dadurch sind beispielsweise die Leipziger Friedensgebete als Angebot bekannt geworden.

Ausreisewelle als Motor

Der Soziologe Detlef Pollack sieht die Ausreisewelle als maßgeblich für das Entstehen der Massendemonstrationen. Die Menschen im Osten nahmen die Tausenden im Westen angekommenen wahr, was das Gefühl vermittelte, die hätten es geschafft. Das verstärkte die Sicht, dass es in der DDR so nicht weitergehen könne.

Detlef Pollak Bildrechte: dpa Der entscheidende Punkt für das Entstehen der Massenproteste im Herbst 89 war die Ausreisewelle, weil sie die Stimmung in der DDR grundsätzlich verändert hat und weil damit deutlich geworden ist, dass, wenn man nicht weggeht, man hier irgendwie aktiv werden muss. Detlef Pollack, Soziologe

Die Oppositionsbewegungen waren ein Sozialisationspunkt zu dem man hingehen konnte. Doch in der Zeit des Entstehens der Massendemonstrationen waren es nicht die Bürgerrechtsgruppen und auch nicht die Oppositionsgruppen in Leipzig, die zum Protest aufgerufen haben, so Pollack. Diese Initiativen hatten demnach eher ein Interesse am Dialog zwischen Staatsführung, Bevölkerung und den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften – sich als Feind des Systems zu erkennen zu geben, wäre "zu diesem Zeitpunkt unklug gewesen" und hätte den gesuchten Dialog potentiell belastet.

Warum nicht schon 88 oder 87?

Der Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk hält Pollack entgegen, dass es in den Herbstmonaten 89 sehr wohl Aufrufe von Oppositionsgruppen zum Protest gab. Es gab sie in Arnstadt und Plauen aber auch in Berlin, wo die Proteste gegen die Wahlfälschung im Frühjahr 89 noch immer fortgeführt wurden. In Leipzig wussten die Menschen auch, dass es die montäglichen Friedensgebete in der Nikolaikirche gab.

Ilko-Sascha Kowalczuk Bildrechte: MDR / Katrin Schlenstedt Man muss natürlich, glaube ich, auch fragen: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Unzufriedenheit in der DDR über die Verhältnisse zusehends anwuchs. Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker