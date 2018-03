Alles kann sie jedoch nicht immer so abstreifen, daher braucht es auch, in ihrem Falle, einen verständnisvollen Ehemann und Glaubensgeschwister, mit denen sie, sollte es gar zu aussichtslos sein, zusammen beten kann. Einer trage des Anderen Last, so versteht Uta Freund ihre Arbeit. Sie führt aber auch den gleichnamigen DEFA-Spielfilm an, der sie Ende der 80er-Jahre sehr beeindruckt hatte. Er hat, so vermutet sie, den Grundstein für ihr heutiges Engagement gelegt.



Das eigene Leben sieht sie dadurch kaum beeinflusst, außer, dass Uta Freund und ihr Mann eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen haben. Außerdem bestimmt das Thema mittlerweile die Auswahl ihrer Lektüre, wenn sie am Vorlesetag im November in der örtlichen Schule Bücher vorstellt: "Die letzte Zeit habe ich immer Literatur rausgesucht, wo es ums Sterben geht, also 'Oskar und die Dame in Rosa' von Éric-Emmanuel Schmitt. Oder 'Das Schicksal ist ein mieser Verräter', das ist ein amerikanisches Jugendbuch … Also dass man einfach Kindern und Jugendlichen das weitergibt, dieser Umgang mit dem Sterben, dass das wirklich von heute auf morgen meinen Freund betreffen kann. Und wie gehe ich dann damit um: Nicht die Straßenseite wechseln, sondern ihn begleiten, besuchen. Das liegt mir schon am Herzen."