Wenzel will damit vor allem einen von ihm ausgemachten neoliberalen Zeitgeist kritisieren. Im aktuellen System sei die Gemeinschaft diskreditiert: "Neoliberalismus hasst Gemeinschaft." Deshalb gebe es auch keine gesellschaftliche Verantwortung mehr. "Das ist der Zerfall der Gesellschaft. Der kommt aus einem übermäßigen Profitstreben und aus festgefahrenen Eigentumsverhältnissen, die sich so sehr manifestiert haben, dass sie weit elementarer sind als im Feudalismus." Eigentümer großer Konzerne würden heute mehr besitzen als jeder europäische Kaiser im Mittelalter besessen habe.

Das Wichtigste sei, erst einmal zu schauen, welche Verhältnisse vorherrschten - "dass man versucht den Nebel der Ideologien fortzureißen." Man müsse schauen: Was stimmt hier nicht? Und: Was sind das für Antworten? "Wir müssen nach den Fragen fragen, die zu diesen Antworten führen", meint Wenzel. So könne man dialogisch lernen. "Dann hätte man eine Möglichkeit eine Gesellschaft zu vitalisieren und eine Demokratisierung, auch der Politik herzustellen."